Sniper vs Dinosaurs — это 3D-игра-стрелялка, в которой вы сможете стрелять в динозавров из снайперской винтовки. Испытайте удовольствие, пробираясь по крыше и уничтожая гигантских монстров, бегающих по карте. Вы также можете бегать и собирать предметы, которые можно потратить на улучшение игрового процесса, улучшение оружия и найм новых милашек. Возможно, вы знаете милашек по другим играм, таким как Cute Army или A Cat Story. Выстрелите в шляпу каждого динозавра, чтобы сбить ее, и докажите, что у вас лучшая цель! Обязательно исследуйте все районы Динопарка, Странных пещер и Большого города. Готовы ли вы к самой уникальной снайперской игре? Эти динозавры - нет! Прицельтесь курсором и нажмите левую кнопку мыши, чтобы выстрелить. Масштабирование — щелчок правой кнопкой мыши. Прыжок — пробел (дважды нажмите, чтобы совершить двойной прыжок). Игра «Снайпер против динозавров» создана Cute Army. Играйте в другие их милые игры на Poki: A Cat Story и cute-army. Вы можете играть в «Снайпер против динозавров» бесплатно на Poki. В «Снайпер против динозавров» можно играть на своем компьютере.

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