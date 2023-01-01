A Cat Story — это стелс-игра, созданная Cute Army. Играйте за Ким, у которой есть миссия по спасению милашек в доме. Откройте светящиеся ящики и шкафы, чтобы найти своих милых малышей, и пусть они последуют за вами обратно в безопасную комнату. Если вы видите Красного, бегите как можно быстрее в противоположном направлении! Вы можете разблокировать навыки и улучшения и стать лучшим в спасении маленьких животных. Попробуйте «Историю кошки». Не оставляйте друзей позади! Движение — WASD или клавиши со стрелками Тире — сдвиг влево (сначала разблокировать) Дымовая шашка — Q или X (сначала разблокировать) Пауза — PA Cat Story создана Cute Army. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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