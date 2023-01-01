Dual Cat — платформер-головоломка, в которой вы — кот, который ищет своего кошачьего компаньона в загадочной лаборатории, полной препятствий. После того, как вас похитила группа загадочных роботов, вы должны использовать свои новые способности, чтобы остаться в живых и сбежать с опасного объекта, полного роботов и машин, пытающихся вас запереть. Чтобы пройти уровень, вы должны собрать звезды, а затем подобрать рыбу. У вас есть способность очень эффективно притворяться мертвым. Используйте эту силу, чтобы временно стать непобедимым, когда бы вы ни оказались в опасной ситуации — атакующие враги просто пройдут сквозь вас, как будто вы призрак. Но есть одна загвоздка: вы не можете двигаться, когда притворяетесь мертвым. Поэтому обязательно деактивируйте эту способность, как только опасность минует, и быстро двигайтесь дальше. Также обязательно исследуйте каждый закоулок и соберите все три звезды на каждом уровне, чтобы разблокировать особый кейс. Сможете ли вы пройти каждый уровень в Dual Cat? Перемещение — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Использование/отключение питания — FRestart — RDual Cat был создан Seal Unicorn Games. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Dual Cat бесплатно на Poki. В Dual Cat можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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