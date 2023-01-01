Puffy Cat — это 2D-игра-головоломка, созданная Indiesoft. Помогите своему кошачьему другу собрать все воздушные шары на уровне, убирая платформу в нужный момент и предоставляя физике позаботиться обо всем остальном. Проходите тщательно продуманные уровни несколькими щелчками мыши и наблюдайте, как ваш очаровательный кот прыгает с выступов и собирает воздушные шары. Благодаря приятной анимации и милому художественному стилю, который понравится всем игрокам, Puffy Cat будет побуждать вас возвращаться, пока вы не пройдете все уровни. Устраните препятствие — коснитесь пальцем или щелкните левой кнопкой мыши Puffy Cat создан Indiesoft, компанией по разработке игр, базирующейся в Беларуси. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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