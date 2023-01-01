Cat Room Blast — это казуальная игра-головоломка, созданная Волканом Тураном. Помогите нашему очаровательному коту привести в порядок свою квартиру, решая различные головоломки с интересной анимацией. Вы можете начать с нанесения новых обоев и плитки, вскоре вы купите новую мебель и даже положите в квартиру новые полы! Cat Room Blast, разумно сочетая жанр домашнего декора с играми-головоломками, представляет собой освежающий взгляд на классическую игру «три в ряд». Попробуйте сами, мы обещаем, что вам понравится эта кошачья комната. Используйте левую кнопку мыши или палец, чтобы выбрать плитку-головоломку. Cat Room Blast создана Волканом Тураном. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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