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Monkey Kick

Monkey Kick

poki.com

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Monkey Kick — игра на ловкость, созданная Totebo. Помогите обезьяне пнуть своего друга как можно дальше, не теряя при этом инерции. Пните обезьяну как можно выше и удерживайте палец или левую кнопку мыши, чтобы опуститься и набрать скорость. Спускаться нужно именно тогда, когда склон наклоняется вниз. Обезьянка разобьется, если вы не нажмете кнопку в нужный момент. Идите вперед и начните пинать, чтобы увидеть, насколько высоко могут достичь ваш счет и друг-обезьяна. "Обезьяна видит обезьяна делает"? Нет, настоящая фраза - «Обезьяна видит, обезьяна пинает»! Ударьте обезьяну в нужный момент и удерживайте палец или клавишу «Пробел», чтобы опуститься и набрать скорость. Вы должны коснуться земли как раз тогда, когда склон идет вниз. Удар или спуск — удерживайте палец или левую кнопку мыши. Monkey Kick был создан Totebo. Сыграйте в другую их игру на Poki: Zomball.

Веб-сайт: poki.com

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