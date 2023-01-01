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Doctor Teeth

Doctor Teeth

poki.com

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Doctor Teeth — забавная игра на ловкость, созданная Mini Duck Games. В этой игре вы берете на себя роль дантиста, и ваша работа — заботиться о стоматологических проблемах ваших пациентов. Используйте различные инструменты, чтобы заполнить кариес, устранить неприятный запах изо рта и вырвать зубы. Коснитесь или щелкните любой инструмент, который вы видите на экране, чтобы использовать его. Вы можете удерживать палец или кнопку мыши, чтобы применить инструмент к области, которую хотите обработать. Вы можете использовать значок стетоскопа, если вы застряли и вам нужна подсказка. Вы можете узнать больше о гигиене полости рта, наблюдая за веселой реакцией вашего пациента во время игры. Сможете ли вы вылечить всех пациентов и подарить им улыбку на миллион долларов? Коснитесь любого инструмента, который видите на экране, чтобы оснастить его. Вы можете удерживать палец или кнопку мыши, чтобы применить инструмент к области, которую хотите обработать. Doctor Teeth был создан Mini Duck Games. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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