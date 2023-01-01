Тест Cps позволяет вам проверить скорость вашего пальца на мыши, чтобы определить, насколько быстро вы можете нажать на кнопку мыши.

Веб-сайт: cpstest.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CPS Test, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.