Sling World Cup — это игра в футбольные турниры, созданная Rujo Games. Выберите команду своей мечты и участвуйте в динамичных футбольных матчах, где вам предстоит управлять всеми тремя товарищами по команде. Вы можете забивать голы одним движением пальца или мыши. В этой игре вы отвечаете как за нападение, так и за защиту, поэтому вам нужно действовать быстро, чтобы одержать верх. Для выхода в финал предстоит 18 команд и 7 туров. Так что вперед и выиграйте их всех, чтобы все увидели, что у вас есть все необходимое, чтобы стать чемпионом! Проведите пальцем или левой кнопкой мыши по игроку, которым хотите управлять, и отпустите, чтобы стрелять. Чем длиннее ваше движение, тем мощнее ваши движения. Кубок мира по слингу создан компанией Rujo Games. Сыграйте в другую спортивную игру Poki: A Small World Cup.

Веб-сайт: poki.com

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