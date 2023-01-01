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Zomball

Zomball

poki.com

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Zomball — аркадная игра, созданная Totebo. Вы зомби-баскетболист, мечтающий стать следующим Леброном Джеймсом, но вместо баскетбольного мяча вам нужно бросать собственные части тела! Каждый раз, когда вы успешно стреляете, часть вашего тела снова прикрепляется к вам, чтобы использовать ее снова. Если вы промахнетесь, вы потеряете эту конечность и перейдете к следующей, пока у вас вообще не закончатся конечности. Чем дальше вы зайдете в игре, тем сложнее будет выстрел. Так что контролируйте свою силу и угол, проводите осторожно и попытайтесь побить свой собственный рекорд целым и невредимым. Достижение вашей мечты может стоить вам буквально руки и ноги! Проведите пальцем или левой кнопкой мыши, чтобы бросить конечность. Интенсивность вашего удара определяет силу ваших ударов. Зомбол был создан компанией Totebo. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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