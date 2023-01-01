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Swipe Fighter Heroes

Swipe Fighter Heroes

poki.com

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Swipe Fighter Heroes — это онлайн-файтинг, созданный Gamerce. В Swipe Fighter Heroes есть восемь арен, основанных на реальных локациях. Игра позволяет игрокам сражаться, используя разные стили боя: каратэ, борьбу и приемы ниндзя. Используя защитное снаряжение, вы можете защитить себя от противника. Повышайте уровень своего бойца, улучшайте свои приемы, соберите все оружие и станьте лучшим героем-истребителем. Swipe Fighter Heroes была создана Gamerce, компанией по разработке игр, базирующейся в Копенгагене, Дания. Вы также можете поиграть в их игры SoulSpark, Jumping Jaxx, Killer Snake и Time Quiz на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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