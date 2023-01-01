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Gladihoppers

Gladihoppers

poki.com

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Gladihoppers — это игра в жанре экшн, в которой вы в роли гладиатора сражаетесь на разных аренах! Выбирайте между различными режимами, такими как потрясающий режим карьеры, аркадный режим, быстрый бой и практика. Цель состоит в том, чтобы выжить как можно дольше. Выбирайте между Тренером, Хирургом, Священником и Шпионом, каждый из которых обладает особыми способностями, которые помогут вам на арене. Одержите победу, и вы получите бонусы к славе, а также заработаете золото, которое можно использовать для покупки улучшений для своего бойца, таких как броня и оружие. Вы также можете улучшить свою силу, здоровье и такие навыки, как харизма, сила воли и грабеж! Продолжайте побеждать и улучшать своего бойца, чтобы стать лучшим бойцом на арене! Движение — w/a/s/d Атака — клавиши со стрелками Бросок копья — e Переключение позиций: пробел Gladihoppers был создан Dreamon Studios. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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