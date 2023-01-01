Battledudes.io — это настоящий многопользовательский 2D-шутер с полностью разрушаемой картой, где вы сражаетесь с другими командами и игроками за победу! В игре есть несколько различных карт и несколько игровых режимов на выбор, а также множество комбинаций карт и игровых режимов. Чтобы помочь вам в борьбе с врагами, в вашем арсенале имеется более 20 различных видов оружия, которые вы можете разблокировать, играя в игру и зарабатывая очки опыта.

Веб-сайт: battledudes.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Battle Dudes, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.