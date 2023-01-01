Tumble Wrestling — это файтинг, созданный Gruffazilla. Начните свою карьеру рестлера с одним из персонажей пиксельной графики из обширного списка и отправьтесь в это основанное на физике и насыщенное действием приключение. На выбор предлагается множество борцов, каждый из которых обладает фирменным профессиональным приемом, который можно использовать, чтобы ослабить или нокаутировать вашего противника. Используйте силовые удары, ирландские кнуты, падения локтями, атомные падения, сваебойные удары и движения с канатов, чтобы заслужить эту победу! Вы даже можете модернизировать своих бойцов на заработанные деньги. Идите вперед и прыгайте на ринг! Постарайтесь вывести противника с ринга, используя клавиши движения. Бой — WASD или клавиши со стрелками. Tumble Wrestling создан Gruffazilla. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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