Pixel Volley — это волейбольная игра для двоих в стиле ретро, ​​включающая массу персонажей, уровней и настроек игры. Меню позволяет выбирать между тремя различными режимами. Значок волейбола предназначен для быстрых матчей. Значок трофея соответствует турниру, а значок подиума — Звездной лиге. Когда вы выиграете Звездную лигу, вы разблокируете Солнечную лигу! Внизу у вас есть потрясающий локальный режим для двух игроков. Рядом с этим. в игре есть множество вариантов настройки. На выбор уже более 50 персонажей! И вы можете настроить правила игры. Например, вы можете играть с сеткой, которая движется вверх и вниз, с уменьшающимся в размерах мячом, с американским футболом или мячом с пилой внизу! Ваши персонажи действуют как кегли для боулинга, прыгая в сторону, к которой они обращены, поэтому всегда проверяйте, куда идут ваши персонажи. Сможете ли вы победить в турнирах, лигах и своих друзьях в Pixel Volley? Управление: Один игрокДвижение — стрелка влево/стрелка вправоДва игрокаДвижение — стрелка влево/стрелка вправоПеремещение — Z/XО создателе: Pixel Volley был создан FM Studio, базирующейся в Италии. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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