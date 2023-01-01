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Totems of Tag

Totems of Tag

poki.com

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Totems of Tag — это спортивная игра, в которой вы играете в вышибалы в реальном времени в одиночку или с друзьями. Правила просты: бросок мяча в кого-то другого лишает его жизни. Когда у вас не останется жизней, вы умрете и выбываете из игры. Таким образом, победителем становится последний выживший игрок. Вы и ваши противники начнете игру на одной из различных арен, которые предлагает игра. Вы можете настроить различные игровые режимы и карты, поэтому каждая игра кажется новой и неповторимой. Также есть множество бонусов, которые заставляют вас думать на ходу, а уникальные типы мячей делают игры разнообразными. Это позволит вам выработать стратегию и придумать свой собственный стиль игры. Например, вы можете пропустить несколько бонусов, пока не найдете наиболее полезный. Играть в Totems of Tag гораздо веселее, когда вы играете с друзьями! Управляйте силой броска, удерживая назначенную клавишу действия, и изменяйте кривую, вращая ее. Перемещение — клавиши со стрелками (Игрок 1), WASD (Игрок 2), UHJK (Игрок 3) ), FCVB (Игрок 4) Стрельба — Пробел (Игрок 1), R (Игрок 2), O (Игрок 3), Z (Игрок 4) Тотемы тегов были созданы Пандаки. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Totems of Tag бесплатно на Poki. В Totems of Tag можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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