«Pole Riders» — это игра на ловкость, в которой ваша цель — прыгнуть с шестом и забить мяч, подвешенный над вашей головой, в замок противника. Игрок 1 использует клавиши WASD для управления своим персонажем, а игрок 2 использует клавиши со стрелками для управления своим персонажем. Нажатие влево и вправо соответственно заставит их бежать влево и вправо. Нажатие вверх и вниз поднимет или опустит шест, который они держат, относительно того, в каком направлении они смотрят. Конечная цель игры — отбить мяч посередине к противоположным воротам. Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать последним, кто стоит над землей? Поделитесь игрой с друзьями, чтобы получить еще больше удовольствия! Игрок 1 использует WASD для управления своим персонажем, а игрок 2 будет использовать клавиши со стрелками для управления своим персонажем. Игра «Pole Riders» была создана Беннеттом Фодди. Играйте в другие их легендарные игры на Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP и Little Master Cricket.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pole Riders, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.