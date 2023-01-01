WebCatalog
Pole Riders

Pole Riders

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Pole Riders в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

«Pole Riders» — это игра на ловкость, в которой ваша цель — прыгнуть с шестом и забить мяч, подвешенный над вашей головой, в замок противника. Игрок 1 использует клавиши WASD для управления своим персонажем, а игрок 2 использует клавиши со стрелками для управления своим персонажем. Нажатие влево и вправо соответственно заставит их бежать влево и вправо. Нажатие вверх и вниз поднимет или опустит шест, который они держат, относительно того, в каком направлении они смотрят. Конечная цель игры — отбить мяч посередине к противоположным воротам. Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать последним, кто стоит над землей? Поделитесь игрой с друзьями, чтобы получить еще больше удовольствия! Игрок 1 использует WASD для управления своим персонажем, а игрок 2 будет использовать клавиши со стрелками для управления своим персонажем. Игра «Pole Riders» была создана Беннеттом Фодди. Играйте в другие их легендарные игры на Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP и Little Master Cricket.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pole Riders, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Toasterball

Toasterball

poki.com

Totems of Tag

Totems of Tag

poki.com

Get On Top

Get On Top

poki.com

Football Blitz

Football Blitz

poki.com

Power Badminton

Power Badminton

poki.com

Smoots Pinball Zombie

Smoots Pinball Zombie

poki.com

Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

Rugby Rush

Rugby Rush

poki.com

SuperBattle 2

SuperBattle 2

poki.com

A Small World Cup

A Small World Cup

poki.com

Fortz

Fortz

poki.com

QWOP

QWOP

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности