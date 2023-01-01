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Fortz

Fortz

poki.com

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Создатель Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero и других игр представляет Fortz, игру для двух игроков, в которой вам предстоит уничтожить базу противника. Используйте свою турель, свой ум и набор необычного оружия, чтобы победить врага! Играйте в Fortz бесплатно со вторым игроком на одном компьютере, чтобы получить максимальное удовольствие. Эта онлайн-версия Fortz предлагает полнофункциональный редактор уровней для индивидуальной бойни, а также ряд готовых уровней, где вы и ваши друзья можете уничтожать друг друга! Пришло время свести счеты – сыграйте в Fortz на Poki, чтобы положить конец любому спору между вами и другом! Элементы управления: Игрок 1: W, A, D — Перемещение (земля) W, S — Прицеливание (турель) Д - Стрелять S — Поместить блок (земля) Игрок 2: Клавиши со стрелками вверх, влево, вправо — перемещение (земля) Клавиши со стрелками вверх и вниз — прицеливание (турель) Клавиша со стрелкой влево — стрелять Клавиша со стрелкой вниз — разместить блок (земля) Секреты и уловки: - Не забывайте регулярно перезаряжать турель: если она пуста, она не выстрелит! - Воспользуйтесь функцией выбора уровня, чтобы увидеть более интересное расположение блоков. О создателе: Fortz представляет вам компания Colin Lane Games из Стокгольма, Швеция. Colin Lane — это команда разработчиков, состоящая из одного человека, которая также создала такие хиты, как Dunkers, Dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom и Golf Zero.

Веб-сайт: poki.com

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