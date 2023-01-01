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Knight Brawl

Knight Brawl

poki.com

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Knight Brawl — это файтинг на средневековую тематику, в котором вам придется доказать, что вы лучший рыцарь королевства! В игре, созданной Colin Lane Games, реализована физика, которую вы знаете и любите по таким играм, как Dunkers 2, Rowdy Wrestling и другим. Играйте в Knight Brawl на Poki и зарабатывайте монеты в режимах испытаний, выживания и карьеры, чтобы разблокировать больше оружия, щитов, шлемов, доспехов и многого другого! Следите за тем, как все больше и больше врагов бросают вам вызов в Knight Brawl. Элементы управления: Клавиши со стрелками влево/вправо — перемещение Клавиша со стрелкой вверх — прыжок Z - Ударить X — тире О создателе: Knight Brawl создана компанией Colin Lane Games, базирующейся в Стокгольме, Швеция. Другие игры Колина Лейна включают Dunkers and Dunkers 2, Wrassling, аркадный платформер Temple of Boom, многопользовательскую игру в жанре Tower Defense Fortz и спортивную игру Golf Zero.

Веб-сайт: poki.com

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