Rowdy City Wrestling — спортивная игра, созданная Colin Lane Games. Сделайте первые шаги, чтобы стать всемирно известным чемпионом по борьбе в борцовском зале Роуди-Сити. На протяжении вашего путешествия встречайте самых разных персонажей: некоторые из них хотят помочь вам, а некоторые хотят вам навредить. Продвигайтесь по карьерной лестнице, сражаясь один на один и в других типах событий, таких как королевская битва. Эта реалистичная игра даже предлагает вам возможность подрабатывать на концертах и ​​в уличных боях за карманные деньги. Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать лучшим борцом в мире? Добро пожаловать в Rowdy City Wrestling. Первое правило: расскажите об этом и поделитесь игрой с друзьями. Движение — клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — клавиша со стрелкой вверх. Удар — Z. Удар с падения — Z (в воздухе). Захват/сваливание — Z (когда противник оглушен). )Rowdy City Wrestling была создана Colin Lane Games. У них есть и другие игры на Poki, такие как Temple of Boom, Wrassling, Rowdy Wrestling, Knight Brawl и Dunkers.

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