Apple Knight: Mini Dungeons — это ролевая платформерная игра, в которой вы — отважный герой, у которого есть верный меч и целая куча яблок. Исследуйте королевство в далекой фантастической стране, где вы сможете отправиться в героические приключения. Откройте для себя волшебные леса и сражайтесь в них с жуткими врагами, собирайте золото и ценные драгоценные камни из скрытых подземелий, открывайте новые захватывающие наряды и побеждайте каждого сложного босса, с которым вам встретится игра. Прыгайте, бросайтесь, раскачивайтесь, бросайте яблоки, делайте все возможное, чтобы пройти Apple Knight: Mini Dungeons и открыть все секреты в игре. Перемещение — WASD или клавиши со стрелками. Прыжок — Z или J, или SpaceAttack — X или K, или ControlDash — V или ; или AltThrow яблоки — C или L или ShiftApple Knight: Mini Dungeons создан компанией Limitless LLC. У них есть еще одна игра на Poki: Apple Knight, Apple Knight: Fight и Viking Village! Вы можете играть в Apple Knight: Mini Dungeons бесплатно на Poki. В Apple Knight: Mini Dungeons можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты. .

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