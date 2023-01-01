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Apple Knight

Apple Knight

poki.com

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Apple Knight — это ролевая игра-платформер, в которой вы — отважный герой, исследующий огромную волшебную страну фантазий. Откройте для себя секреты, захватывающие квесты, питомцев и ценную добычу в своих приключениях. Побеждайте крутых боссов, используя свое оружие, магические предметы и заклинания. Сражайтесь с волшебниками, рыцарями и монстрами или используйте ловушки, чтобы уничтожить их с безопасного расстояния! Обязательно регулярно улучшайте свои способности, чтобы оставаться на высоте. Вы можете улучшать броню, питомцев, оружие и заклинания! Также есть несколько настроек сложности, так что каждый может играть в Apple Knight и получать удовольствие! Перемещение — WASD или клавиши со стрелками. Прыжок — Z или J, SpaceAttack — X или K или ControlDash — V или ; или яблоки AltThrow — C или L или ShiftApple Knight создан компанией Limitless LLC. Посмотрите другие их игры на Poki: Apple Knight: Fight, Apple Knight: Mini Dungeons и Viking Village! Вы можете найти игры в App Store и Play Store! Вы можете играть в Apple Knight бесплатно на Poki. В Apple Knight можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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