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Foggy Fox

Foggy Fox

poki.com

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Foggy Fox — это ролевая 3D-игра, в которой вы управляете лисой, которая отправляется в приключение, собирая добычу и сражаясь с врагами. В этом увлекательном приключении вы исследуете волшебное королевство, где волшебные свитки и заклинания реальны, но и опасные монстры реальны. Исследуйте разные миры через порталы, но для этого вам необходимо получить ключ, открывающий силу портала. Так что атакуйте каждого врага, которого видите в игре, и грабьте его. Вы получите волшебные ключи от портала, новое оружие, лучшую броню, руны и многое другое. По пути вы также встретите интересных NPC, которые могут вам помочь. Есть ли у вас хитрость, необходимая, чтобы выжить в этих туманных землях? Двигаться — WASD или клавиши со стрелками. Атака — CTRL, X или L. Взаимодействовать — E или B. Уклонение — пробел, C или KПауза — ESCFoggy Fox создан Драгошей. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Foggy Fox бесплатно на Poki. В Foggy Fox можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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