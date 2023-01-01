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Arcane Archer

Arcane Archer

poki.com

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Arcane Archer — это приключенческая игра в жанре фэнтези, в которой вы играете, как вы уже догадались, за лучника! Возьмите в руки лук и стрелы, пробивайтесь сквозь полчища монстров и избегайте опасных препятствий. В конце каждого уровня вас ждет волшебное улучшение. Они могут дать вам больше здоровья, летающие щиты, ледяные стрелы и многое другое! В игре каждый раз создаются новые, ранее не встречавшиеся уровни, поэтому вас всегда ждут новые испытания. Сможете ли вы пройти через опасный мир Arcane Archer?

Веб-сайт: poki.com

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