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My Singing Monsters

My Singing Monsters

now.gg

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Играйте в My Singing Monsters онлайн бесплатно с помощью мобильного облака now.gg. My Singing Monsters — это музыкальная игра от Big Blue Bubble, в которой игроки должны кормить веселых музыкальных монстров и заботиться о них! Приготовьтесь к приключению по выращиванию монстров, которого вы еще никогда не испытывали. Добро пожаловать на волшебный остров, населенный волшебными музыкальными монстрами. Эти поющие монстры заставят вас притопывать ногами и покачиваться в такт. Соберите и вырастите свою собственную семью поющих монстров. Спроектируйте и модернизируйте комфортабельный островной дом для всех вас. Тогда отправляйтесь в дикий мир Singing Monster в музыкальное путешествие! Украшайте и обновляйте этот тропический остров, танцуя под гипнотический, приподнятый ритм. Встречайте множество очаровательных и забавных монстров, которых вы можете собирать и повышать уровень. Встречайтесь и делитесь советами с другими игроками Singing Monsters со всего мира!

Веб-сайт: now.gg

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