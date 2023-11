My Perfect Wedding — игра-одевалка, созданная Idea Studios. Присоединяйтесь к этой молодой паре и помогите им организовать свадьбу своей мечты. Убедитесь, что макияж, прическа и наряд идеальны, украсьте вкусный торт для банкета и места торжества... И весело проведите день свадьбы! Для выбора используйте курсор мыши. My Perfect Wedding создана Idea Studios. Поиграйте в другие их игры, например в Just Married! Домашний декор или «Олли идет в школу» на Poki!

Веб-сайт: poki.com

