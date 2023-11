From Princess to Influencer — игра-одевалка, созданная Idea Studios. Присоединяйтесь к этой принцессе в ее путешествии в будущее и помогите ей найти самые крутые и современные наряды! Выбирайте вместе с ней красивую прическу, макияж, платья и аксессуары. Будет ли эта принцесса соответствовать последней моде? Используйте курсор мыши, чтобы выбирать, перетаскивать и перемещать объекты. От принцессы до влиятельного лица создано Idea Studio. Поиграйте в другие их игры, например в Just Married! Домашний декор или «Олли идет в школу» на Poki!

Веб-сайт: poki.com

