Miruna’s Adventure: Filter Mania — это игра-одевалка, разработанная Idea Studios. В этой игре вы поможете поклоннице социальных сетей Мируне развлечь ее подписчиков в социальных сетях новым набором фотофильтров. Но сначала помоги ей, приведя в порядок лицо, причесавшись, наложив макияж и придумав повседневный наряд. Как только Мируна станет презентабельным, откройте для себя все новые фильтры, какие душе угодно! Используйте левую кнопку мыши, чтобы выбирать прически и предметы одежды. Мируна Приключение: Фильтр Мания создана Idea Studios. Играйте в другие их игры на Poki: Street Art Princess Tomboy, Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married! Домашний декор, от принцессы до влиятельного лица и фестивальных развлечений лучших друзей-знаменитостей.

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