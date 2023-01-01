My Talking Tom Friends

Вступите в мир «Моих говорящих друзей Тома» и познакомьтесь с Томом, Анжелой, Хэнком, Джинджер, Беном и Беккой. Эта казуальная игра, разработанная Outfit7 Limited, идеально подходит для игры и обучения юным игрокам. Заботьтесь о Томе и друзьях, отправляйтесь в веселые приключения и помогайте им с повседневными делами. Выведите Тома и его друзей на улицу поиграть, отвезите их в школу, помогите им поесть и уложите спать. И все это за рабочий день. Чтобы играть в «Мои говорящие друзья Тома» онлайн в веб-браузере, нажмите кнопку воспроизведения ниже. Начните играть в онлайн-игры бесплатно с now.gg. Все, что нужно, — это веб-браузер на ПК или мобильном телефоне. В игры можно играть бесплатно, загрузка не требуется.

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