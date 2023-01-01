Где моя пицца? — это 3D-игра на ловкость, в которой вы работаете обычным доставщиком пиццы в очаровательном городке. Вы работаете в ресторане Paolo's, и ваша работа — готовить, печь и доставлять вкусную пиццу голодным клиентам по всему городу. Осторожно перемещайтесь по пробкам, чтобы доставить пиццу, не уронив ее или, что еще хуже, не вызвав аварию. При необходимости осторожно нажимайте на тормоза, чтобы избежать препятствий и «лежачих полицейских». Вам также нужно действовать быстро, чтобы доставить еду, пока она еще горячая! Чем лучше пицца и обслуживание, тем больше чаевых вы заработаете. А как только ваш ресторан сделает себе имя, вы сможете увеличить расстояние доставки, а также приобретать улучшения, такие как новые ингредиенты, новая бытовая техника, улучшения прицепов и многое другое. Вы даже можете обслуживать VIP-клиентов, для чего вам придется готовить пиццу вручную с нуля! Не забудьте поделиться «Где моя пицца?» вместе с друзьями и узнайте, кто готовит лучше! Ездите - удерживайте нажатой клавишу пробела или левую кнопку мыши. Где моя пицца? был создан Wix Games. Играйте в другие их легендарные игры на Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (демо), Duck Life: Battle, Ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji. и Let’s RollВы можете поиграть в «Где моя пицца?» в своем браузере, не устанавливая и не загружая бесплатно на Poki. Да, вы можете разблокировать множество параметров настройки и обновлений в «Где моя пицца»? такие как новые улучшения, техника и маршруты по мере прохождения игры.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Where's My Pizza?, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.