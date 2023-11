Word vs Word — это игра-головоломка для двух игроков, в которой вы сражаетесь с другим игроком в словообразовательном матче. Создайте своего персонажа, выберите аватар и примите участие в матче с конкурентом в реальном времени. Вы найдете доску, похожую на кроссворд, полную перепутанных букв, и ваша задача — провести по строке букв, чтобы составить слово. Чем длиннее ваше слово, тем больше очков вы получите. Обратите внимание на то, сколько очков содержит каждая буква, чтобы вы могли составлять потрясающие комбинации! Приятно осознавать, что и вы, и ваш противник можете использовать 12 изменяющих игру усилений, которые могут стать определяющим шагом для вашей победы или поражения. К ним относятся, помимо прочего: добавление пустых желе в смесь, составление слова вашей мечты или перетасовка всей доски, чтобы саботировать следующий результат вашего противника. Эти бонусы можно использовать только один раз за игру, поэтому выбирайте мудро и выбирайте понравившееся усиление раньше, чем это сделает противник! Если вам нравятся такие игры, как Scrabble и Wordfeud, вам понравится Word vs Word! Не забудьте поделиться игрой со своим другом и посмотреть, кто лучше умеет писать слова. Проведите по строке букв, чтобы составить слово. Чем длиннее ваше слово, тем больше очков вы получите. Обратите внимание на то, сколько очков содержит каждая буква, чтобы вы могли составлять потрясающие комбинации! Word vs Word был создан Wix Games. На Poki есть много других замечательных игр: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), Ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia и Let's Roll. Вы можете играть. В Word vs Word бесплатно на Poki. В Word vs Word можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Word vs Word, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.