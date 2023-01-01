Vortelli's Pizza — это многопользовательская ресторанная игра, в которой вы владеете уютной пиццерией и предлагаете своим клиентам вкусную еду. В этой игре большое внимание уделяется командной работе, но в нее можно играть и в одиночку! Включите переключатель «Открытый ресторан», чтобы клиенты начали заходить. Подойдите к кассе, чтобы получить заказ, затем идите на кухню, чтобы приготовить тесто. Вам нужно будет смешать воду и муку в миксере, затем отнести ее на прокатную станцию, где вы придадите форму пицце и добавите все ингредиенты, которые запросил клиент. Вы можете выбрать сыр, пепперони, ананас, ветчину, соус, колбасу и т. д. Затем поставьте его в духовку и подождите, пока он запечется, пока не прозвенит таймер. Не задерживайтесь слишком долго, потому что у ваших клиентов может закончиться терпение и они убегут! Если у вас возникли трудности, проверьте банку с наконечниками, чтобы найти немного денег, чтобы купить более качественные приборы и инструменты, которые облегчат вашу работу. Не забудьте также разблокировать новые станции, так как по мере того, как в ресторане становится все больше людей, у вас закончится место на стойке. Играть в Vortelli's Pizza с другом очень просто: просто приостановите игру и скопируйте код приглашения. Если ваш друг нажмет на нее, он появится прямо в вашем ресторане в качестве вашего шеф-повара. Готовы ли вы стать лучшей пиццерией в городе? Пицца Vortelli's была создана компанией Devortel. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Vortelli's Pizza бесплатно на Poki. В Vortelli's Pizza можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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