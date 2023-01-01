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Papa Louie: When Pizzas Attack

Papa Louie: When Pizzas Attack

poki.com

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Papa Louie: When Pizzas Attack — это платформер, в котором вы отправляетесь в приключение, чтобы спасти клиентов Папы Луи от печально известного лукового кольца. Ваши клиенты превратились в монстров из липкой пиццы, и чтобы спасти их, нужны вы и ваше кухонное оборудование. Хватай верное весло и перцовые бомбы и пройди один из 12 этапов, где обитают монстры-пиццы! Загляните к Большому Поли, чтобы запастись перцовыми бомбами в обмен на монеты. Вы чувствуете пиццерическую панику? «Папа Луи: Когда пицца атакует» была разработана в 2006 году американской командой разработчиков игр Flipline Studios. Позже AwayFL портировал его на HTML5. Ознакомьтесь с другими их легендарными играми на Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria и Papa's Taco Mia. В игре четыре основных мира, каждый из которых состоит из трех этапов. Всего в игре 12 этапов: Мультизерновые поля, Паста-джунгли, Город томатного соуса и Минное поле. Сержант Крашида Пеппер, или Сардж, главный антагонист, а также повелитель всех врагов в игре. Вы Вы можете бесплатно играть в «Папа Луи: Когда атакуют пиццы» на Poki. В игру «Папа Луи: Когда атакуют пиццы» пока можно играть только на компьютере.

Веб-сайт: poki.com

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