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Papa's Sushiria

Papa's Sushiria

poki.com

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Papa's Sushiria — игра по управлению рестораном, созданная Flipline Studios. Готовьте вкусные суши для голодных клиентов! Ты только что получил новую работу в «Папа'с Суширия». Пройдя обучение, вы будете готовы готовить множество разных видов рыбы. Быстро выполняйте каждый заказ на еду и напитки, чтобы заработать максимальное количество чаевых! Выбирайте, перетаскивайте и перемещайте ингредиенты — левая кнопка мыши. Papa's Sushiria была создана Flipline Studios. Также играйте в другие игры Papa's Games на Poki: Papa's Burgeria, Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia, papa-s-freezeria, Papa's Scooperia.

Веб-сайт: poki.com

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