Papa's Bakeria — это игра по управлению рестораном, в которой вы управляете пекарней. Вам поручено готовить и подавать вкусные пироги, чтобы удовлетворить ваших постоянных клиентов. Не забудьте выполнить все достижения и обслужить всех VIP-клиентов, чтобы максимизировать успех вашей пекарни! Обязательно поделитесь Papa's Bakeria со своими друзьями и покажите им, что вы можете проектировать и управлять лучшей пекарней в городе! Сможете ли вы разблокировать все специальные рецепты в Papa's Bakeria? Выбирайте, перетаскивайте и перемещайте ингредиенты — левая кнопка мыши. Papa's Bakeria была создана Flipline Studios, а позже эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие игры Papa's Games на Poki: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack и Papa's Taco Mia. Вы можете играть в Papa's Bakeria бесплатно на Poki. В Papa's Cheeseria пока можно играть только на компьютере.

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