Papa's Cheeseria — это игра по управлению рестораном, в которой вы управляете оживленным магазином сэндвичей. Вам поручено готовить и подавать вкусные сэндвичи, чтобы удовлетворить ваших постоянных клиентов. Ваши новые клиенты дадут вам свой заказ, так что отправляйтесь на свою верную сборочную станцию ​​и приступайте к оформлению заказа: выберите предпочтения клиента из множества хлебов, начинок и большого количества сыра! Вам нужно приготовить жареный сыр до совершенства на гриль-станции. В зависимости от пожеланий клиента вы можете приготовить немного картофеля фри отдельно, используя жарочную станцию. После этого остается добавить последние штрихи, и все готово! Не забудьте выполнить все достижения и обслужить всех VIP-клиентов, чтобы максимизировать успех вашего магазина сэндвичей! Обязательно поделитесь Papa's Cheeseria со своими друзьями и покажите им, что вы можете спроектировать и управлять лучшим магазином сэндвичей в городе! Сможете ли вы разблокировать все специальные рецепты Papa's Cheeseria? Выбирайте, перетаскивайте и перемещайте ингредиенты — левая кнопка мыши. Papa's Cheeseria была создана Flipline Studios, а позже эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие игры Papa's Games на Poki: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack и Papa's Taco Mia. Вы можете играть в Papa's Cheeseria бесплатно на Poki. Пока в Papa's Cheeseria можно играть только на компьютере.

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