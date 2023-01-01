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Papa’s Pancakeria

Papa’s Pancakeria

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Работайте в блинной с Купером и Пруденс! Принимайте заказы от голодных клиентов и посетите гриль-станцию. Готовьте блины из свежего теста и индивидуализируйте каждый заказ на строительной станции. Складывайте блины вместе, добавляйте начинки и обслуживайте своих клиентов!

Веб-сайт: poki.com

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