Приготовьте горячие и пикантные крылышки в Papa's Wingeria! Играйте за Чака, Мэнди или за своего персонажа-клиента. Принимайте заказы клиентов и отправляйтесь на жарочную станцию. Тщательно приготовьте их крылышки и обмакните их в восхитительные соусы. Устройте полноценный обед за деньги!

Веб-сайт: poki.com

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