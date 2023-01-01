Papa's Donuteria

Зарабатывайте деньги в ресторане пончиков в Паудер-Пойнт! В тематическом парке должны были открыться новые американские горки, но они сломались. Теперь ты должен работать в папином ресторане. Выпекайте вкусные угощения в роли Тони, Скутера или своего уникального персонажа!

Веб-сайт: poki.com

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