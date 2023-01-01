Papa's Cupcakeria

Выпекайте кексы в Papa's Bakery и зарабатывайте деньги! Вы начнете с тренировки в ресторане. Научитесь принимать заказы, замешивать тесто и печь кексы. Посетите сборочную станцию ​​на последнем этапе каждого заказа. Заработайте достаточно денег, чтобы погасить свои долги!

Веб-сайт: poki.com

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