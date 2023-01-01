Подавайте еду голодным клиентам в Papa’s Pastaria в Портеллини! Ваша цель — накопить достаточно денег, чтобы посетить особенную свадьбу. Вы можете принимать заказы клиентов, готовить уникальные блюда из пасты и выполнять каждую транзакцию. Стремитесь к тому, чтобы ваши посетители были довольны!

Веб-сайт: poki.com

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