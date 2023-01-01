Papa's Scooperia — игра по управлению рестораном, созданная Flipline Studios. Подавайте восхитительное мороженое очередям голодных посетителей в Papa’s Scooperia. Эта 14-я игра в серии Papa’s Restaurants, эта аркадная игра, начинается с настройки вашего персонажа. Вы потеряли все свои деньги на осмотр достопримечательностей огромного города, но Папа Луи приходит на помощь, предлагая вам работу в своем новом магазине мороженого. Испеките вкусное печенье для мороженого, возьмите мороженое с тем вкусом, который нравится каждому покупателю, и посыпьте начинкой большую порцию помадки или взбитых сливок. Управляйте своим временем, чтобы собирать советы, которые сделают ваших клиентов счастливыми. Следите за привередливыми покупателями. Выбирайте, перетаскивайте и перемещайте ингредиенты — левая кнопка мышиPapa's Scooperia была создана Flipline Studios. Также играйте в другие игры Papa's Games на Poki: Papa's Burgeria, Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia, papa-s-freezeria, Papa's Sushiria.

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