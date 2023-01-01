Papa's Hotdoggeria — это игра по управлению рестораном, в которой вы управляете магазином хот-догов на бейсбольном стадионе. Расположенный внутри фуд-корта, вы будете обслуживать клиентов в перерывах между подачами. Подавайте клиентам их любимые блюда на нескольких станциях, соблюдая правильный заказ. Постарайтесь обслужить всех клиентов, не допуская ошибок, чтобы заработать как можно больше чаевых. Затем вы сможете потратить свои кровно заработанные деньги на улучшение магазина, станций и декораций! Есть много ингредиентов и начинок, к которым вам нужно привыкнуть, поэтому обязательно внимательно осмотрите все станции, прежде чем отправиться в час пик. Есть также много ингредиентов, которые можно разблокировать! Обязательно выполните все достижения и обслужите всех VIP-клиентов, чтобы максимизировать успех вашей хот-доггерии! Обязательно поделитесь Papa's Hotdoggeria со своими друзьями и покажите им, что вы можете спроектировать лучший магазин хот-догов в городе и управлять им! Выбирайте, перетаскивайте и перемещайте ингредиенты — левая кнопка мышиPapa's Hotdoggeria была создана Flipline Studios, а позже эмулирована в HTML5 В гостяхFL. Играйте в другие игры Papa's Games на Poki: Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack и Papa's Taco Mia. Вы можете играть в Papa's Hotdoggeria бесплатно на Poki. Пока в Papa's Hotdoggeria можно играть только на вашем компьютере.

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