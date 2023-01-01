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Papa Louie 3

Papa Louie 3

poki.com

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Замороженные десерты атакуют людей! Папа Луи 3: Когда начинается атака мороженого на торжественном открытии Seaside Freezeria. Из-за странного происшествия мороженое с фруктами превратилось в зло и хочет всех убить. Лучшие работники папиного ресторана были связаны, и теперь вы должны помочь! Как и в «Папе Луи 1 и 2», вы вооружены профессиональными кухонными принадлежностями. Размахивайте оружием и осторожно прыгайте, чтобы помешать замерзшим противникам. Собирайте монеты и бонусы к здоровью, чтобы выжить на каждом уровне!

Веб-сайт: poki.com

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