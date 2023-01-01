Papa Louie 2

Сват ингредиентов для гамбургеров в лесу! Вы можете помочь двум работникам ресторана, Марти и Рите, стать настоящими героями. Отбивайтесь от злобной редиски и огромного прыгающего лука, чтобы победить продовольственную армию. Собирайте монеты, гамбургеры и особые угощения во время путешествия!

Веб-сайт: poki.com

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