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Papa Louie 2

Papa Louie 2

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сват ингредиентов для гамбургеров в лесу! Вы можете помочь двум работникам ресторана, Марти и Рите, стать настоящими героями. Отбивайтесь от злобной редиски и огромного прыгающего лука, чтобы победить продовольственную армию. Собирайте монеты, гамбургеры и особые угощения во время путешествия!

Веб-сайт: poki.com

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