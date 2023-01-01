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Lordz.io

Lordz.io

lordz.io

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Уничтожайте армии соперников в Lordz.io! Набирайте солдат, лучников и варваров в свою растущую команду. В Лордзио драконы могут защитить вас от множества нападающих. Убивайте ближайших юнитов и собирайте драгоценные камни с поля боя. Вы можете стать королем в Lordz io: Online Medieval Warfare! Играйте в соревновательные онлайн-игры против других игроков и с друзьями. Наберите рыцарей, солдат, лучников, магов, варваров и даже драконов в свою огромную армию, а затем выходите на поле битвы, чтобы сразиться с 20 реальными игроками со всего мира. Соберите огромную армию, защищайте своего лорда, богатейте, работайте над улучшениями, объединяйтесь в команды, открывайте скины и многое другое! Нанимайте 7 уникальных типов войск, среди которых: рыцари, лучники, маги, варвары и драконы. Выбирайте лучшую стратегию и тактику, чтобы победить других игроков. Стратегически разделите свою армию, чтобы двигаться быстрее или победить других lordz.Lordz.io был создан Spinbot. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Lordz.io бесплатно на Poki: Lordz.io

Веб-сайт: lordz.io

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