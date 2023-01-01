Играйте в Minecraft Team Deathmatch против друзей и других игроков со всего мира! Pixel Warfare 3: Vegeta777 vs PewDiePie включает новые карты и игровой процесс. Присоединяйтесь к текущей игре или создайте свою собственную комнату с уникальными правилами. Используйте инопланетное оружие, чтобы нанести мгновенный урон!

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