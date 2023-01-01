Brutal.io — онлайн-игра от создателя Wings.io. Присоединяйтесь к этой умной 2D-игре с физикой и играйте в реальном времени с миллионами игроков по всему миру. Управляйте своей машиной и бросайте цеп в других игроков. Легко играть, сложно освоить. Нажмите, чтобы освободить цеп, и нажмите еще раз, чтобы вернуть его. Зеленые стражи украдут у вас энергию, если вы слишком отвлечетесь. Геймплей Brutal.io основан на чистой 2D-физике. Через некоторое время игры вы начнете разрабатывать свои собственные умные стратегии, чтобы поймать своих врагов, будь то прижав их к стене, подождав их у входа в центральную зону или застигнув их врасплох посередине между вашей машиной и цепом.

Веб-сайт: brutal.io

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