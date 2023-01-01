WebCatalog
Spooky Squashers

Spooky Squashers

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Spooky Squashers в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Spooky Squashers — это спортивная игра, в которой вы играете в сквош и должны выбраться из жуткого замка, наполненного призраками. Размахивайте ракеткой, чтобы бросить мяч в сторону противников. Вы победите миньона, как только ваш мяч ударит по нему достаточное количество раз, чтобы выбить его из строя. Но если ваш мяч три раза подряд отскочит от стены, не задев врага, вы потеряете этот мяч. Так что обратите внимание на свою цель, а если не можете, постарайтесь поймать свои шары и ударить их еще раз, прежде чем они исчезнут. Обогатите свою игру бонусами, такими как шар для боулинга и ракета, разблокируйте крутое снаряжение, такое как лопата или сковорода, и завершите игру на всех предлагаемых уровнях сложности. Став мастером сквоша, вы сможете победить злого повара-призрака или попасть в десятку лучших в таблице лидеров! Spooky Squashers создан Равивом Илоном. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Spooky Squashers бесплатно на Poki. В Spooky Squashers пока можно играть только на вашем компьютере.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Spooky Squashers, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Papa Louie

Papa Louie

poki.com

Block Toggle

Block Toggle

poki.com

Clicker Heroes

Clicker Heroes

poki.com

Castle Defender Saga

Castle Defender Saga

poki.com

Kingpin Bowling

Kingpin Bowling

poki.com

Archer Castle

Archer Castle

poki.com

Brutal.io

Brutal.io

poki.com

Blumgi Castle

Blumgi Castle

poki.com

Irrational Karate

Irrational Karate

poki.com

Wrassling

Wrassling

poki.com

Descent

Descent

poki.com

Horror Dungeon 3D

Horror Dungeon 3D

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности