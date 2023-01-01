Spooky Squashers — это спортивная игра, в которой вы играете в сквош и должны выбраться из жуткого замка, наполненного призраками. Размахивайте ракеткой, чтобы бросить мяч в сторону противников. Вы победите миньона, как только ваш мяч ударит по нему достаточное количество раз, чтобы выбить его из строя. Но если ваш мяч три раза подряд отскочит от стены, не задев врага, вы потеряете этот мяч. Так что обратите внимание на свою цель, а если не можете, постарайтесь поймать свои шары и ударить их еще раз, прежде чем они исчезнут. Обогатите свою игру бонусами, такими как шар для боулинга и ракета, разблокируйте крутое снаряжение, такое как лопата или сковорода, и завершите игру на всех предлагаемых уровнях сложности. Став мастером сквоша, вы сможете победить злого повара-призрака или попасть в десятку лучших в таблице лидеров! Spooky Squashers создан Равивом Илоном. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Spooky Squashers бесплатно на Poki. В Spooky Squashers пока можно играть только на вашем компьютере.

Веб-сайт: poki.com

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