Papa Louie

Используйте перцовые бомбы, чтобы остановить злые ингредиенты пиццы! Помогите Папе Луи спасти пленников, победив опасных злодеев. Размахивайте формой для пиццы, чтобы сбивать врагов на своем пути. Бросайте перцовые бомбы и собирайте коробки для пиццы, чтобы использовать их в качестве рычага!

Веб-сайт: poki.com

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