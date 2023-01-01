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Papa Louie

Papa Louie

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Используйте перцовые бомбы, чтобы остановить злые ингредиенты пиццы! Помогите Папе Луи спасти пленников, победив опасных злодеев. Размахивайте формой для пиццы, чтобы сбивать врагов на своем пути. Бросайте перцовые бомбы и собирайте коробки для пиццы, чтобы использовать их в качестве рычага!

Веб-сайт: poki.com

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